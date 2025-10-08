Ένωση Ασθενών: Η καινοτομία στην Υγεία δεν είναι προνόμιο, είναι κλειδί για ποιότητα ζωής
Η καινοτομία είναι δικαίωμα: κάθε ασθενής πρέπει να έχει ίση πρόσβαση σε νέες θεραπείες, εμβόλια και εξατομικευμένη ιατρική. Στην Ελλάδα, όμως, καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και οικονομικά εμπόδια περιορίζουν αυτήν την πρόσβαση

Η εμπειρία μου ως χρόνια ασθενής και ως ενεργή εκπρόσωπος ασθενών μού έχει δείξει ότι η καινοτομία στην υγεία δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα κάθε πολίτη. Δικαίωμα στην πρόσβαση, στην ισότητα, στη ζωή.

Και όσο η πολιτεία και τα συστήματα υγείας καθυστερούν να το αναγνωρίσουν και να το εφαρμόσουν, τόσο περισσότεροι συνάνθρωποί μας απομακρύνονται από θεραπείες ζωτικής σημασίας.

