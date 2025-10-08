Ένωση Ασθενών: Η καινοτομία στην Υγεία δεν είναι προνόμιο, είναι κλειδί για ποιότητα ζωής

Η καινοτομία είναι δικαίωμα: κάθε ασθενής πρέπει να έχει ίση πρόσβαση σε νέες θεραπείες, εμβόλια και εξατομικευμένη ιατρική. Στην Ελλάδα, όμως, καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και οικονομικά εμπόδια περιορίζουν αυτήν την πρόσβαση