ΕΣΥ: Τα sms των πολιτών θέτουν νέους κανόνες στους διοικητές των Νοσοκομείων – Κλειδί τα γρήγορα αντανακλαστικά
Η αξιολόγηση του νοσοκομείου, τόσο σε επιμέρους τομείς όσο και στη συνολική του λειτουργία, από τους ίδιους τους ασθενείς, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διοίκησης για τα στελέχη του ΕΣΥ
Με το βλέμμα στα ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι νοσηλευόμενοι, μετά την παραλαβή του σχετικού sms από το υπουργείο Υγείας για την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας, θα βρίσκονται από τον Νοέμβριο οι διοικητές των νοσοκομείων.
Τα «άριστα», «πολύ καλά» και «καλά» των πολιτών θα διαμορφώνουν την επιχειρησιακή ατζέντα των επικεφαλής των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς οι παρεμβάσεις τους και η πρόοδος που καταγράφεται στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας θα κρίνουν και τη δική τους θητεία.
