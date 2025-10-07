ΕΣΥ: Τα sms των πολιτών θέτουν νέους κανόνες στους διοικητές των Νοσοκομείων – Κλειδί τα γρήγορα αντανακλαστικά
YGEIAMOU.GR
SMS Δημόσια νοσοκομεία Διοικητές Υπηρεσίες υγείας Υπουργείο Υγείας

ΕΣΥ: Τα sms των πολιτών θέτουν νέους κανόνες στους διοικητές των Νοσοκομείων – Κλειδί τα γρήγορα αντανακλαστικά

Η αξιολόγηση του νοσοκομείου, τόσο σε επιμέρους τομείς όσο και στη συνολική του λειτουργία, από τους ίδιους τους ασθενείς, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διοίκησης για τα στελέχη του ΕΣΥ

ΕΣΥ: Τα sms των πολιτών θέτουν νέους κανόνες στους διοικητές των Νοσοκομείων – Κλειδί τα γρήγορα αντανακλαστικά
Τότα Καρλατήρα
Με το βλέμμα στα ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι νοσηλευόμενοι, μετά την παραλαβή του σχετικού sms από το υπουργείο Υγείας για την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας, θα βρίσκονται από τον Νοέμβριο οι διοικητές των νοσοκομείων.

Τα «άριστα», «πολύ καλά» και «καλά» των πολιτών θα διαμορφώνουν την επιχειρησιακή ατζέντα των επικεφαλής των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς οι παρεμβάσεις τους και η πρόοδος που καταγράφεται στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας θα κρίνουν και τη δική τους θητεία.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τότα Καρλατήρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης