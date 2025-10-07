Πρώτη φορά πατέρας; Γιατί είναι ζωτικής σημασίας να θωρακίσετε την ψυχική σας υγεία
Πρώτη φορά πατέρας; Γιατί είναι ζωτικής σημασίας να θωρακίσετε την ψυχική σας υγεία
Μερικές χρήσιμες συμβουλές από τους ειδικούς για τους νέους πατέρες, ώστε να προστατεύσουν την ψυχική τους υγεία κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής φάσης της ζωής τους
Κάθε άντρας που γίνεται για πρώτη φορά πατέρας νιώθει ανυπομονησία αλλά και μεγάλο άγχος. Γι’ αυτό, η προσαρμογή σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής μπορεί μερικές φορές να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ευημερία τους.
Μια νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Swansea εγείρει ανησυχίες σχετικά με τα ποσοστά αυτοκτονίας μεταξύ των νέων πατέρων, υποδηλώνοντας ότι ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τις νέες μητέρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μια νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Swansea εγείρει ανησυχίες σχετικά με τα ποσοστά αυτοκτονίας μεταξύ των νέων πατέρων, υποδηλώνοντας ότι ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τις νέες μητέρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα