Πρώτη φορά πατέρας; Γιατί είναι ζωτικής σημασίας να θωρακίσετε την ψυχική σας υγεία
Αυτοκτονία Πατέρας Ψυχική υγεία

Μερικές χρήσιμες συμβουλές από τους ειδικούς για τους νέους πατέρες, ώστε να προστατεύσουν την ψυχική τους υγεία κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής φάσης της ζωής τους

Μαρία Κοτοπούλη
Κάθε άντρας που γίνεται για πρώτη φορά πατέρας νιώθει ανυπομονησία αλλά και μεγάλο άγχος. Γι’ αυτό, η προσαρμογή σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής μπορεί μερικές φορές να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ευημερία τους.

Μια νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Swansea εγείρει ανησυχίες σχετικά με τα ποσοστά αυτοκτονίας μεταξύ των νέων πατέρων, υποδηλώνοντας ότι ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τις νέες μητέρες.

