Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες από το ΕΣΥ – Τα 11 νοσοκομεία «πρωταθλητές»
Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες από το ΕΣΥ – Τα 11 νοσοκομεία «πρωταθλητές»

Οι πολίτες δίνουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στα δημόσια νοσοκομεία, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της αξιολόγησης ασθενών. Ποια είναι τα «καλύτερα» και σε ποιους τομείς εντοπίζονται περιθώρια βελτίωσης

Η ικανοποίηση των ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας κινείται σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσίασαν το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία, τα οποία καλύπτουν την περίοδο 14 Ιουλίου έως 3 Οκτωβρίου 2025, αποτυπώνουν τη συνολική εικόνα λειτουργίας 111 νοσοκομείων και 631 κλινικών πανελλαδικά -με εξαίρεση τα παιδιατρικά, ογκολογικά και ψυχιατρικά νοσοκομεία.

Ο μέσος όρος ικανοποίησης των ασθενών ανέρχεται σε 4,04/5, με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να υπογραμμίζει πως οι δείκτες αυτοί θα αποτελούν πλέον μέρος της αξιολόγησης των διοικήσεων των νοσοκομείων.

