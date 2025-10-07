Δέρμα: Η αγαπημένη διατροφή που ανακουφίζει τα συμπτώματα της ψωρίασης
Φρούτα, λαχανικά, όσπρια και ψάρια είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της διατροφής που μπορεί να βελτιώσει τόσο τα συμπτώματα της ψωρίασης όσο και την ποιότητα της ζωής τους
H λύση για τους περίπου 60 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως που πάσχουν από ψωρίαση περνάει από το στομάχι, ενώ αποτελεί εδώ και χρόνια κοινό μυστικό μακροζωίας. Σύμφωνα με μια νεότερη μελέτη, η μεσογειακή διατροφή -πλούσια σε φυτικές ίνες, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και μέτρια ποσότητα ψαριών και πουλερικών, θα μπορούσε να ανακουφίσει τα συμπτώματα της χρόνιας δερματικής διαταραχής.
Στη συγκεκριμένη δοκιμή, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στο JAMA Dermatology, συμμετείχαν ενήλικες με ήπια έως μέτρια ψωρίαση. Περίπου οι μισοί από τους συμμετέχοντες που ακολούθησαν τη μεσογειακή διατροφή για 16 εβδομάδες παρουσίασαν βελτίωση τουλάχιστον 75% στα συμπτώματά τους.
