ΕΣΥ: Ποιοι τομείς παίρνουν «άριστα» και ποιοι «ασθενούν» στα δημόσια νοσοκομεία
Μια «ακτινογραφία» της Δημόσιας Υγείας, όπως τη βιώνουν οι ίδιοι οι πολίτες - Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε το υπουργείο Υγείας
«Καλούς βαθμούς» δίνουν οι πολίτες στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας με βάση τα στατιστικά στοιχεία που παρουσίασαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.
Τα πρώτα αποτελέσματα από το σύστημα αξιολόγησης στα νοσοκομεία, η οποία και έγινε κατά το χρονικό διάστημα 14 Ιουλίου 2025 – 3 Οκτωβρίου 2025, αποτυπώνουν την υψηλή ικανοποίηση των πολιτών σε βασικούς άξονες, οι οποίοι αφορούν στην ασφάλεια και στην ποιότητα φροντίδας.
