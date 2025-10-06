ΕΣΥ: Ποιοι τομείς παίρνουν «άριστα» και ποιοι «ασθενούν» στα δημόσια νοσοκομεία
ΕΣΥ: Ποιοι τομείς παίρνουν «άριστα» και ποιοι «ασθενούν» στα δημόσια νοσοκομεία

Μια «ακτινογραφία» της Δημόσιας Υγείας, όπως τη βιώνουν οι ίδιοι οι πολίτες - Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε το υπουργείο Υγείας

Κλέλια Γιαρίμογλου
«Καλούς βαθμούς» δίνουν οι πολίτες στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας με βάση τα στατιστικά στοιχεία που παρουσίασαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Τα πρώτα αποτελέσματα από το σύστημα αξιολόγησης στα νοσοκομεία, η οποία και έγινε κατά το χρονικό διάστημα 14 Ιουλίου 2025 – 3 Οκτωβρίου 2025, αποτυπώνουν την υψηλή ικανοποίηση των πολιτών σε βασικούς άξονες, οι οποίοι αφορούν στην ασφάλεια και στην ποιότητα φροντίδας.

