Το πασίγνωστο φάρμακο που συνδέεται με σοβαρά ψυχικά νοσήματα – Το λαμβάνουν κυρίως οι άνδρες
Νέα ανασκόπηση αποκαλύπτει αυξημένη πιθανότητα κατάθλιψης, άγχους και αυτοκτονικών τάσεων στα άτομα που λαμβάνουν το συγκεκριμένο φάρμακο, με τους επιστήμονες να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για επιπτώσεις που αγνοήθηκαν για χρόνια
Η φιναστερίδη, φάρμακο γνωστό για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης στους άνδρες, φαίνεται ότι δεν είναι τόσο ακίνδυνη όσο διαφημίζεται. Παρά την αισθητική της υπόσχεση, επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και χρόνια για σοβαρές ψυχιατρικές επιπτώσεις, από κατάθλιψη και άγχος, μέχρι αυτοκτονικές σκέψεις. Μια πρόσφατη ανασκόπηση από τον καθηγητή Mayer Brezis του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ δείχνει ότι η ιατρική κοινότητα και οι ρυθμιστικές αρχές απέτυχαν να προστατεύσουν το κοινό.
Η ανασκόπηση, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical Psychiatry, συγκεντρώνει δεδομένα από οκτώ σημαντικές μελέτες μεταξύ 2017 και 2023, δείχνοντας μία συνεπή σύνδεση: Τα άτομα που είχαν λάβει φιναστερίδη είχαν σημαντικά υψηλότερη πιθανότητα ψυχικών διαταραχών και αυτοκτονικών σκέψεων σε σύγκριση με άλλα που δεν λάμβαναν το φάρμακο. Τα ευρήματα καλύπτουν δεδομένα από τις ΗΠΑ, τη Σουηδία, τον Καναδά και το Ισραήλ.
