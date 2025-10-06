Τρεις αθόρυβες συμπεριφορές που δείχνουν ότι κάποιος δεν είναι πραγματικός φίλος
Τρεις αθόρυβες συμπεριφορές που δείχνουν ότι κάποιος δεν είναι πραγματικός φίλος
Ανακαλύψτε τα σημάδια μιας μονόπλευρης φιλίας και μάθετε πώς να διατηρείτε σχέσεις που σας κάνουν να νιώθετε συναισθηματικά ασφαλείς
Ένας καλός φίλος μπορεί πάντα να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής μας, λειτουργώντας ως ένα μέσο για να αποβάλουμε το άγχος ή να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Είναι, όμως, πάντα έτσι;
Όπως και στις ερωτικές σχέσεις, έτσι και στις φιλικές, τα συναισθήματα δεν είναι πάντα αμφίδρομα. Γι’ αυτό, για τη δική μας ψυχική ηρεμία, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε όλα εκείνα τα σημάδια που αποκαλύπτουν ότι μια φιλία δεν είναι πραγματική, αλλά στηρίζεται μόνο σε αυτά που έχουμε να προσφέρουμε, ξεπερνώντας τα όρια μας και αφήνοντάς μας τελικά εξαντλημένους. Ο Δρ. Mark Travers, Ph.D., ψυχολόγος, με άρθρο του στο Psychology Today μας βοηθά να τα αναγνωρίσουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως και στις ερωτικές σχέσεις, έτσι και στις φιλικές, τα συναισθήματα δεν είναι πάντα αμφίδρομα. Γι’ αυτό, για τη δική μας ψυχική ηρεμία, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε όλα εκείνα τα σημάδια που αποκαλύπτουν ότι μια φιλία δεν είναι πραγματική, αλλά στηρίζεται μόνο σε αυτά που έχουμε να προσφέρουμε, ξεπερνώντας τα όρια μας και αφήνοντάς μας τελικά εξαντλημένους. Ο Δρ. Mark Travers, Ph.D., ψυχολόγος, με άρθρο του στο Psychology Today μας βοηθά να τα αναγνωρίσουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα