Γρίπη: Το γευστικό «εργαλείο» που ανιχνεύει τον ιό πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα – Δοκιμάστε το
Μια γερμανική καινοτομία υπόσχεται να μετατρέψει ένα καθημερινό σνακ σε «τεστ» γρίπης, πριν εκδηλωθούν οι πρώτες ενδείξεις, δίνοντας προβάδισμα στην πρόληψη και τον έλεγχο της μετάδοσης
Το φθινόπωρο έχει ήδη φέρει τις πρώτες ιώσεις και, όπως κάθε χρόνο, η γρίπη είναι «έτοιμη» να ταλαιπωρήσει εκατομμύρια ανθρώπους. Εκτός από τα ενοχλητικά συμπτώματα, η νόσος χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλή μεταδοτικότητα: ο ασθενής μπορεί να μεταδώσει τον ιό έως και 48 ώρες πριν εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια.
Τι θα γινόταν, όμως, αν υπήρχε ένα τεστ ικανό να ανιχνεύσει τη λοίμωξη πριν καν εκδηλωθούν τα συμπτώματα; Με αυτό το ερώτημα ξεκίνησε η ομάδα Γερμανών ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Würzburg, η οποία ανέπτυξε έναν μοριακό αισθητήρα που απελευθερώνει γεύση θυμαριού, όταν έρθει σε επαφή με τον ιό της γρίπης στο σάλιο. Μια καινοτομία που θα μπορούσε να μετατρέψει μια τσίχλα σε διαγνωστικό εργαλείο.
