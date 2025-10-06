Μιχαηλάκης: «Φοβάμαι ότι φέτος θα κάνουμε Χριστούγεννα μαζί με τα κουνούπια»
Ο ερευνητής κ. Αντώνης Μιχαηλάκης μιλά στο ygeiamou.gr για τη μεγάλη αλλαγή που καταγράφεται στα κουνούπια και περιγράφει πως οι επιστημονικές και υγειονομικές αρχές προσπαθούν να κρατήσουν μακριά το κουνούπι Aedes aegypti που είναι επιθετικό και μεταδίδει Δάγκειο, Ζίκα και Τσιγκουνκούνια
Συστηματικά και συνεχώς βρίσκονται πλέον τα κουνούπια στο μικροσκόπιο των ειδικών παγκοσμίως και στη χώρα μας. Έντομα με μεγάλη προσαρμοστικότητα και αποτύπωμα στη δημόσια υγεία, καθώς αποτελούν φορείς ασθενειών που μπορούν να επηρεάσουν τους ανθρώπους, τα κουνούπια «μας αναγκάζουν να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί τους για να τα αντιμετωπίσουμε» λέει μιλώντας στο ygeiamou.gr ο κ. Αντώνης Μιχαηλάκης, Eρευνητής στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ ΕΟΔΥ.
«Η κατανόηση των ειδών που απαντώνται στη χώρα μας, των κινδύνων που αυτά εγκυμονούν και των μεθόδων αντιμετώπισης τους είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική πρόληψη και προστασία» επισημαίνει ο ειδικός.
