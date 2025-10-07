«Φέρνουμε τον γιατρό δίπλα στον πολίτη» – Η Ειρήνη Αγαπηδάκη μιλά για τη νέα εποχή στην Πρόληψη
«Φέρνουμε τον γιατρό δίπλα στον πολίτη» – Η Ειρήνη Αγαπηδάκη μιλά για τη νέα εποχή στην Πρόληψη

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας επαναπροσδιορίζει τη σχέση κράτους–πολίτη, μέσα από τις Κινητές Ομάδες, τα ανανεωμένα Κέντρα Υγείας και τα ψηφιακά εργαλεία - Στόχος η πρόληψη να μην είναι προνόμιο λίγων αλλά δικαίωμα όλων

Η μεγάλη πρόκληση για κάθε σύστημα υγείας είναι να σταθεί δίπλα στον πολίτη πριν αρρωστήσει, να τον στηρίξει έγκαιρα και αποτελεσματικά όταν το χρειαστεί, να είναι εκεί σε κάθε μικρή ή μεγάλη ανάγκη.

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) είναι η καρδιά αυτής της προσπάθειας, είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το σύστημα υγείας που οφείλει να του προσφέρει φροντίδα κοντά στο σπίτι του και να τον καθοδηγήσει σωστά όταν χρειάζεται νοσοκομειακή περίθαλψη.

