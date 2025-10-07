«Φέρνουμε τον γιατρό δίπλα στον πολίτη» – Η Ειρήνη Αγαπηδάκη μιλά για τη νέα εποχή στην Πρόληψη

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας επαναπροσδιορίζει τη σχέση κράτους–πολίτη, μέσα από τις Κινητές Ομάδες, τα ανανεωμένα Κέντρα Υγείας και τα ψηφιακά εργαλεία - Στόχος η πρόληψη να μην είναι προνόμιο λίγων αλλά δικαίωμα όλων