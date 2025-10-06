Η κακή συνήθεια των ενηλίκων που «κλέβει» από τα παιδιά εκατομμύρια ημέρες ζωής
Η κακή συνήθεια των ενηλίκων που «κλέβει» από τα παιδιά εκατομμύρια ημέρες ζωής

Νέα διεθνής μελέτη αποτυπώνει την επίδραση του παθητικού καπνίσματος στην υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών - Οι δραματικές συνέπειες σε αριθμούς

Κλέλια Γιαρίμογλου
Το παθητικό κάπνισμα εξακολουθεί να στερεί πολύτιμα χρόνια υγείας από εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως. Μία νέα μελέτη, που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Πνευμονολογικό Συνέδριο στο Άμστερνταμ, αποκαλύπτει ότι τα παιδιά κάτω των 14 ετών χάνουν κάθε χρόνο 8,45 εκατομμύρια ημέρες υγιούς ζωής εξαιτίας της έκθεσης στον καπνό των άλλων.

Η συνέπεια αυτής της έκθεσης είναι ιδιαίτερα σοβαρή για τα παιδιά σε περιοχές με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο.

