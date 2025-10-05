«Από καρδιά» 1 στους 3 θανάτους – 19,2 εκατομμύρια ζωές χάθηκαν σε ένα χρόνο παγκοσμίως
Στα 19,2 εκατομμύρια θύματα καρδιαγγειακών παθήσεων «σκαρφάλωσε» ο απολογισμός του 2023, σημαίνοντας μια επείγουσα έκκληση για δράση - Στο επίκεντρο του προβλήματος η παχυσαρκία και ο διαβήτης
Οι καρδιαγγειακές παθήσεις παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, αφού μόνο το 2023 ήταν υπεύθυνες για 1 στους 3 θανάτους, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση Global Burden of Disease (GBD), που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology (JACC). Οι ερευνητές αποδίδουν αυτό το εντεινόμενο πρόβλημα στην αύξηση του πληθυσμού, τη γήρανση, αλλά και την αυξανόμενη έκθεση σε παράγοντες κινδύνου, όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης.
Παγκόσμιες διακυμάνσεις στο «βάρος» των καρδιαγγειακών παθήσεων
Η έκθεση επισημαίνει σημαντικές παγκόσμιες, περιφερειακές και εθνικές διαφορές στην επιβάρυνση των καρδιαγγειακών παθήσεων, ακόμη και μεταξύ χωρών με παρόμοιες οικονομίες. Οι ερευνητές ανέλυσαν 376 ασθένειες σε 204 χώρες από το 1990 έως το 2023, προσδιορίζοντας τους βασικούς παράγοντες που επιδεινώνουν το πρόβλημα, όπως η αύξηση του πληθυσμού, η γήρανση και η έκθεση σε παράγοντες κινδύνου.
