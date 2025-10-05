«Από καρδιά» 1 στους 3 θανάτους – 19,2 εκατομμύρια ζωές χάθηκαν σε ένα χρόνο παγκοσμίως

Στα 19,2 εκατομμύρια θύματα καρδιαγγειακών παθήσεων «σκαρφάλωσε» ο απολογισμός του 2023, σημαίνοντας μια επείγουσα έκκληση για δράση - Στο επίκεντρο του προβλήματος η παχυσαρκία και ο διαβήτης