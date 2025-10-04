Είστε πάνω από 60; Ανακτήστε τη χαμένη σας ευεξία σε λιγότερο από 3 χρόνια – Με αυτό το πλάνο
Μια νέα μελέτη στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στους ηλικιωμένους και σε όσους τους φροντίζουν: ποτέ δεν είναι αργά να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας και να επενδύσουμε στην ποιότητα ζωής, ανεξαρτήτως ηλικίας
Ποτέ δεν είναι αργά, λένε, να ξεκινήσουμε ένα νέο χόμπι ή και κάτι ακόμα πιο δύσκολο, όπως το να γράψουμε ένα βιβλίο ή να ανοίξουμε μια επιχείρηση – ακόμα κι αν πια η νεανικότητά μας έχει παρέλθει. Η επιστήμη φαίνεται πως συμφωνεί με αυτό το πνεύμα όσον αφορά την υγεία, δίνοντας μια δεύτερη ελπίδα για αναγέννηση.
Μια νέα καναδική μελέτη στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στους ηλικιωμένους και σε όσους τους φροντίζουν: ποτέ δεν είναι αργά να ορθοποδήσετε και να ανακάμψετε. Σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τορόντο, σχεδόν 1 στους 4 ηλικιωμένους 60 ετών και άνω που ανέφεραν μειωμένη ευημερία στην αρχή μιας εθνικής μελέτης – λόγω πόνου, προβλημάτων υγείας, κακής διάθεσης ή απομόνωσης – είχε ανακτήσει τη βέλτιστη ευημερία μέσα σε μόλις τρία χρόνια.
