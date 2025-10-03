Φταίνε οι γονείς για τον αυτισμό του παιδιού; 3 καθηγήτριες καταρρίπτουν μύθους για το φάσμα
Φταίνε οι γονείς για τον αυτισμό του παιδιού; 3 καθηγήτριες καταρρίπτουν μύθους για το φάσμα
Τρεις επιστήμονες παίρνουν θέση για τους μύθους σχετικά με τον αυτισμό, με αφορμή τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την επικινδυνότητα της παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη για την εκδήλωση του φάσματος
Oι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την αποφυγή της παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη, λόγω της υποτιθέμενης συσχέτισής της με την εκδήλωση αυτισμού συντάραξε την επιστημονική κοινότητα. Πρόκειται για μια δήλωση που είναι τόσο επιβλαβής όσο και μη τεκμηριωμένη επιστημονικά, η οποία εντάσσεται σε μια μακρά και επιζήμια παράδοση που αποδίδει την ευθύνη για τον αυτισμό στους γονείς, και ιδίως στις μητέρες.
Παρά τις δεκαετίες έρευνας και την πολύ πιο πλούσια κατανόηση της ζωής των αυτιστικών ατόμων, δύο μύθοι επιμένουν: ότι η συμπεριφορά των γονέων μπορεί με κάποιο τρόπο να προκαλέσει αυτισμό και ότι ο αυτισμός είναι μια προσωρινή κατάσταση που μπορεί να «θεραπευτεί» ή απλά να «ξεπεραστεί». Μεγάλες, μακροχρόνιες μελέτες, καθώς και οι εμπειρίες των αυτιστικών ατόμων, έχουν επανειλημμένα διαψεύσει και τις δύο ισχυρισμούς, αλλά εξακολουθούν να εμφανίζονται στη δημόσια συζήτηση.
