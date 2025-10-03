Το πασίγνωστο ρόφημα που μας φέρνει πιο κοντά στην κατάθλιψη
Περιέχει συστατικά που διαταράσσουν την ευαίσθητη ισορροπία του εντερικού μικροβιώματος και δρουν απευθείας στη διάθεση - Πώς «χρωματίζουν» την ψυχική μας υγεία
Όσο μας αρέσουν, τόσο μας βλάπτουν, όπως δείχνουν όλο και περισσότερα επιστημονικά ευρήματα. Ο λόγος για τα αγαπημένα μας αναψυκτικά, τα οποία, σύμφωνα με νέα μελέτη από το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τον Διαβήτη (DZD), επηρεάζουν όχι μόνο την μεταβολική, αλλά και την ψυχική μας υγεία. Τα σχετικά ευρήματα δημοσιεύονται στο JAMA Psychiatry.
Είναι ήδη γνωστό ότι τα σακχαρούχα ποτά δεν αποτελούν μια καλή διατροφική επιλογή. Πλήθος επιστημονικών στοιχείων τα συνδέει με διάφορες επιπτώσεις υγείας, όπως παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακές παθήσεις και καρκίνο. Ωστόσο, όλο και περισσότερες ενδείξεις μαρτυρούν ότι επηρεάζουν εξίσου αρνητικά και την ψυχική ευεξία.
