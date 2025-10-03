Εάν ταλαιπωρείστε από αυτά τα 8 «παράξενα» συμπτώματα, μπορεί να έχετε κατάθλιψη
Εάν ταλαιπωρείστε από αυτά τα 8 «παράξενα» συμπτώματα, μπορεί να έχετε κατάθλιψη
Η κατάθλιψη δεν εμφανίζεται πάντα με έντονη θλίψη ή μηδενική διάθεση για ζωή. Οι ειδικοί συνοψίζουν 8 συμπεριφορές που δεν θα πρέπει να αγνοήσετε
Βήχας, φτέρνισμα και πονόλαιμος: Όταν περνάμε ένα κρυολόγημα, τα συμπτώματα είναι προφανή. Όταν, όμως, πρόκειται για την κατάθλιψη, τα συμπτώματα δεν είναι πάντα πρόδηλα.
Τα συμπτώματα της κατάθλιψης δεν είναι μόνο ήπια έως σοβαρά, αλλά μπορούν επίσης να μεταμφιεστούν σε καθημερινές συνήθειες και συναισθήματα που δεν θυμίζουν απαραίτητα την κατάθλιψη. Ας δούμε τι λένε οι ειδικοί.
Θέλετε να είστε διαρκώς απασχολημένοι
Οι υποχρεώσεις όλων μας δε σταματούν, αυτό είναι δεδομένο. Παρόλα αυτά, κάποιος που πάσχει από κατάθλιψη μπορεί να χρησιμοποιεί τις ατέλειωτες δραστηριότητες ως τρόπο για να αποφύγει τα συναισθήματά του. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι η εργασιομανία συχνά συνοδεύεται από ψυχιατρικές διαταραχές όπως η κατάθλιψη και το άγχος.
