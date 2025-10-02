Η Gen Z βλέπει το διαζύγιο με άλλο μάτι – Γιατί χωρίζουν και πώς το αντιμετωπίζουν
Η νεότερη γενιά αντιμετωπίζει το διαζύγιο με διαφορετική οπτική - Δείτε γιατί χωρίζουν και πώς το αντιμετωπίζουν οι νέοι της GenZ
Οι μεγαλύτεροι εκπρόσωποι της GenZ, στα τέλη της δεκαετίας των 20, βιώνουν το διαζύγιο με μία διαφορετική οπτική από τις προηγούμενες γενιές. Γι΄αυτούς, το τέλος μίας σχέσης δεν αποτελεί πρόβλημα αλλά μία νέα αρχή, ιδιαίτερα όταν η απόφαση βασίζεται στην ψυχική υγεία και την προσωπική αυτονομία.
Η GenZ διακρίνεται για την αποφασιστικότητα και την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το τέλος σχέσεων. «Το ταμπού του διαζυγίου έχει εκλείψει. Τα άτομα είναι πιο έτοιμα να το δουν ως απλώς ένα νέο κεφάλαιο και όχι ως πηγή ενοχής ή ντροπής», αναφέρει η Jackie Combs, δικηγόρος οικογενειακού δικαίου.
