Πόσο ασφαλή είναι τα εμβόλια RSV; Το ECDC απαντά
Διεθνής ανασκόπηση δείχνει πως τα εμβόλια RSV μειώνουν τις λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού κατά 77% στους ηλικιωμένους και περιορίζουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης στα βρέφη έως και 74%
Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) είναι ένας συχνός ιός που προκαλεί βήχα και κρυολόγημα, αλλά σε ευάλωτες ομάδες μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές, ακόμη και απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις, όπως η πνευμονία. Τα νεογνά κάτω των δύο μηνών διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής λοίμωξης και θανάτου, ενώ οι ηλικιωμένοι είναι εξίσου ιδιαίτερα εκτεθειμένοι.
Η πρόληψη θεωρείται κρίσιμη. Εκτός από την τήρηση κανόνων υγιεινής, τον περιορισμό της έκθεσης σε ασθενείς και τη χρήση ειδικών αντισωμάτων, ο εμβολιασμός έρχεται στο επίκεντρο ως το πιο ισχυρό μέσο προστασίας.
