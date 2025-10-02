Πόσο ασφαλή είναι τα εμβόλια RSV; Το ECDC απαντά

Διεθνής ανασκόπηση δείχνει πως τα εμβόλια RSV μειώνουν τις λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού κατά 77% στους ηλικιωμένους και περιορίζουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης στα βρέφη έως και 74%