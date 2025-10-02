Η επιδημία του καπνίσματος «βαρίδι» για τους πολίτες και το Σύστημα Υγείας
YGEIAMOU.GR
Κάπνισμα

Η επιδημία του καπνίσματος «βαρίδι» για τους πολίτες και το Σύστημα Υγείας

Θεριακλήδες οι Έλληνες, σύμφωνα με τα στοιχεία - Η καπνιστική τους συνήθεια απειλεί τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας

Η επιδημία του καπνίσματος «βαρίδι» για τους πολίτες και το Σύστημα Υγείας
ygeiamou.gr team
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που δείχνουν ότι η Ελλάδα όχι μόνο βρίσκεται ανάμεσα στα δέκα λιγότερο προετοιμασμένα Συστήματα Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πως το 23,6% του πληθυσμού καπνίζει — ποσοστό που την καθιστά δεύτερη στην ΕΕ.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα στα δέκα λιγότερο προετοιμασμένα Συστήματα Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεντρώνοντας 54,1 έναντι μέσου όρου 59,5 βαθμών, σύμφωνα με τον Δείκτη Ετοιμότητας Συστήματος Υγείας (Healthcare Readiness Index, HRI) 2024 της GLOBSEC.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης