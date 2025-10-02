Η επιδημία του καπνίσματος «βαρίδι» για τους πολίτες και το Σύστημα Υγείας
Θεριακλήδες οι Έλληνες, σύμφωνα με τα στοιχεία - Η καπνιστική τους συνήθεια απειλεί τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που δείχνουν ότι η Ελλάδα όχι μόνο βρίσκεται ανάμεσα στα δέκα λιγότερο προετοιμασμένα Συστήματα Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πως το 23,6% του πληθυσμού καπνίζει — ποσοστό που την καθιστά δεύτερη στην ΕΕ.
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα στα δέκα λιγότερο προετοιμασμένα Συστήματα Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεντρώνοντας 54,1 έναντι μέσου όρου 59,5 βαθμών, σύμφωνα με τον Δείκτη Ετοιμότητας Συστήματος Υγείας (Healthcare Readiness Index, HRI) 2024 της GLOBSEC.
