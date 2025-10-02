Η καρδιά «μιλάει» χρόνια πριν λυγίσει – Το 99% των επεισοδίων θα μπορούσε να προληφθεί
Νέα μελέτη δείχνει ότι σχεδόν όλα τα καρδιακά επεισόδια συνοδεύονται από προϋπάρχοντες παράγοντες κινδύνου, καταρρίπτοντας τον μύθο των «ξαφνικών» παθήσεων
Πάνω από το 99% των ατόμων που εμφάνισαν καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή ανεπάρκεια είχαν τουλάχιστον ένα παράγοντα κινδύνου χρόνια νωρίτερα, όπως διαπίστωσε μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο The Journal of the American College of Cardiology.
Ένας ή περισσότεροι παράγοντες κινδύνου, υψηλή αρτηριακή πίεση, χοληστερόλη ή γλυκόζη, όπως και κάπνισμα, προηγούνται σχεδόν πάντα ενός καρδιακού επεισοδίου.
