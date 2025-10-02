Η καρδιά «μιλάει» χρόνια πριν λυγίσει – Το 99% των επεισοδίων θα μπορούσε να προληφθεί
Αρτηριακή Πίεση Καρδιαγγειακή υγεία

Η καρδιά «μιλάει» χρόνια πριν λυγίσει – Το 99% των επεισοδίων θα μπορούσε να προληφθεί

Νέα μελέτη δείχνει ότι σχεδόν όλα τα καρδιακά επεισόδια συνοδεύονται από προϋπάρχοντες παράγοντες κινδύνου, καταρρίπτοντας τον μύθο των «ξαφνικών» παθήσεων

ygeiamou.gr team
Πάνω από το 99% των ατόμων που εμφάνισαν καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή ανεπάρκεια είχαν τουλάχιστον ένα παράγοντα κινδύνου χρόνια νωρίτερα, όπως διαπίστωσε μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο The Journal of the American College of Cardiology.

Ένας ή περισσότεροι παράγοντες κινδύνου, υψηλή αρτηριακή πίεση, χοληστερόλη ή γλυκόζη, όπως και κάπνισμα, προηγούνται σχεδόν πάντα ενός καρδιακού επεισοδίου.

