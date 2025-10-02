Στο φαρμακείο για το αντιγριπικό εμβόλιο από σήμερα – Ποιους αφορά
Γρίπη Αντιγριπικό εμβόλιο

Από σήμερα είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία τα αντιγριπικά εμβόλια, σηματοδοτώντας την έναρξη της ετήσιας θωράκισης κατά της γρίπης

Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Διαθέσιμα προς χρήση είναι από σήμερα τα αντιγριπικά εμβόλια στα φαρμακεία. Με την φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού, ξεκινά και η περίοδος της θωράκισης απέναντι στους ιούς της γρίπης, καθώς η ετήσια επιδημική έξαρση «καραδοκεί» τους χειμερινούς μήνες.

Και μπορεί τα φαρμακεία να έχουν εμβόλια στα ράφια εδώ και κάποιες ημέρες μέσω προπαραγγελιών που έχουν γίνει, ωστόσο μικρή εμπλοκή με την τιμολόγησή τους δεν επέτρεπε μέχρι σήμερα να αρχίσει ο αντιγριπικός εμβολιασμός – παραδοσιακά κάθε χρόνο ξεκινά την 1η Οκτωβρίου. Από σήμερα, όμως, είναι όλα έτοιμα ώστε οι φαρμακοποιοί να εκτελούν συνταγές και να εμβολιάζουν για τη γρίπη πολίτες που τους το ζητούν. Παράλληλα, αναμένεται και η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τα διαθέσιμα εμβόλια αλλά και τις πληθυσμιακές ομάδες για τις οποίες συστήνεται ο εμβολιασμός.

