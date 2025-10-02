Συμπληρώματα διατροφής: Τι πιστεύουμε ότι κάνουν και τι κάνουν πραγματικά – Έρευνα λύνει μια χρόνια «παρεξήγηση»
Νέα έρευνα αποκαλύπτει μια κοινή παρεξήγηση: Διαβάζοντας τις ετικέτες των συμπληρωμάτων διατροφής, πολλοί καταναλωτές τις ερμηνεύουν ως υποσχέσεις για την πρόληψη ή τη θεραπεία ασθενειών - Τι πρέπει να αλλάξει
Η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής φαίνεται να είναι πιο διαδεδομένη από ποτέ. Ενδεικτικά είναι τα ποσοστά στις ΗΠΑ, όπου περίπου το 56% των ενηλίκων αναφέρει τακτική χρήση τουλάχιστον ενός συμπληρώματος, είτε πρόκειται για την προώθηση του ύπνου, της ενέργειας, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού ή της μυϊκής μάζας. Ωστόσο, τα περισσότερα προϊόντα δεν ελέγχονται ως προς την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητά τους πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά.
Οι κανόνες της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) επιτρέπουν στις εταιρείες να «διαφημίζουν» τα θρεπτικά συστατικά, τα οφέλη υγείας, αλλά και τη δομή ή λειτουργία των συμπληρωμάτων τους, όχι όμως να υπονοούν την πρόληψη ή τη θεραπεία ασθενειών. Ωστόσο, οι ετικέτες συχνά χρησιμοποιούν ασαφείς φράσεις, όπως «υγεία της καρδιάς» ή «υποστηρίζει τη γνωστική λειτουργία», γεγονός που προκαλεί προβληματισμό σχετικά με το αν οι καταναλωτές παρερμηνεύουν τους ισχυρισμούς ή αν το μάρκετινγκ είναι παραπλανητικό.
