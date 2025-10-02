Για ποιους είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός κατά του RSV – Δείτε βίντεο
YGEIAMOU.GR
RSV Εμβολιασμοί

Για ποιους είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός κατά του RSV – Δείτε βίντεο

Την ανάγκη θωράκισης ηλικιωμένων, ανθρώπων με χρόνια νοσήματα και εγκύων με το εμβόλιο κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού τονίζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

Για ποιους είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός κατά του RSV – Δείτε βίντεο
ygeiamou.gr team
«…RSV; Τι είναι ο RSV;», αναρωτιέται γεμάτη απορία η Μίρκα Παπακωνσταντίνου… Και ο Παύλος Ορκόπουλος της απαντά με αινιγματικό ύφος: «Είναι ένας αναπνευστικός ιός που δεν συγχωράει αμέλεια…».

Οι δύο γνωστοί και αγαπημένοι ηθοποιοί του θεάτρου και της τηλεόρασης πρωταγωνιστούν στο τηλεοπτικό (διάρκειας 45’’) και στο ραδιοφωνικό (διάρκειας 39’’) σποτ της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που διεξάγει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) σχετικά με τον εμβολιασμό, ως μέτρο πρόληψης κατά του Αναπνευστικού Συγκυτιακού Ιού (RSV). Μέσα από έναν ρεαλιστικό, αλλά με χιουμοριστικό ύφος διάλογο, εξηγούν στον τηλεθεατή/ακροατή τι είναι ο RSV και για ποιες κατηγορίες πληθυσμού ο εμβολιασμός κατά του ιού συνιστάται ως μέτρο πρόληψης.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης