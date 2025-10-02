Για ποιους είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός κατά του RSV – Δείτε βίντεο

Την ανάγκη θωράκισης ηλικιωμένων, ανθρώπων με χρόνια νοσήματα και εγκύων με το εμβόλιο κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού τονίζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία