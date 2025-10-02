Για ποιους είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός κατά του RSV – Δείτε βίντεο
Την ανάγκη θωράκισης ηλικιωμένων, ανθρώπων με χρόνια νοσήματα και εγκύων με το εμβόλιο κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού τονίζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
«…RSV; Τι είναι ο RSV;», αναρωτιέται γεμάτη απορία η Μίρκα Παπακωνσταντίνου… Και ο Παύλος Ορκόπουλος της απαντά με αινιγματικό ύφος: «Είναι ένας αναπνευστικός ιός που δεν συγχωράει αμέλεια…».
Οι δύο γνωστοί και αγαπημένοι ηθοποιοί του θεάτρου και της τηλεόρασης πρωταγωνιστούν στο τηλεοπτικό (διάρκειας 45’’) και στο ραδιοφωνικό (διάρκειας 39’’) σποτ της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που διεξάγει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) σχετικά με τον εμβολιασμό, ως μέτρο πρόληψης κατά του Αναπνευστικού Συγκυτιακού Ιού (RSV). Μέσα από έναν ρεαλιστικό, αλλά με χιουμοριστικό ύφος διάλογο, εξηγούν στον τηλεθεατή/ακροατή τι είναι ο RSV και για ποιες κατηγορίες πληθυσμού ο εμβολιασμός κατά του ιού συνιστάται ως μέτρο πρόληψης.
