Το ευχάριστο «μάθημα» που χαρίζει στους φοιτητές καλύτερους βαθμούς
Το πείραμα που αλλάζει το παιχνίδι – Πώς οι φοιτητές θεωρητικών και θετικών σπουδών αποκτούν πιο ανεπτυγμένη κρίση και αξίες ζωής
Για πολλούς φοιτητές, η πανεπιστημιακή ζωή περιστρέφεται γύρω από διαλέξεις, συγγράμματα και νυχτερινές ώρες μελέτης. Ωστόσο, μια νέα μελέτη υποδεικνύει ότι η ενασχόληση με την τέχνη μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με την προετοιμασία για τις εξετάσεις.
Ερευνητές στο Καζακστάν διαπίστωσαν ότι όταν φοιτητές θετικών ή θεωρητικών σχολών αφιέρωναν μέρος της εβδομάδας τους σε δημιουργικές δραστηριότητες, όπως η ζωγραφική, η μουσική και η ιστορία της τέχνης, δεν βελτίωναν μόνο τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες. Παράλληλα, ενίσχυαν τη συγκέντρωσή τους, τη μνήμη τους και την ικανότητά τους για δημιουργική σκέψη. Επιπλέον, παρατηρήθηκε αλλαγή στις προσωπικές τους αξίες, με τους φοιτητές να δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην καλοσύνη, την παράδοση και τη φροντίδα για τους άλλους.
