Δωρεά οργάνων: Η «κληρονομιά» της 20χρονης Άντελιν που χάρισε ζωή σε 5 ανθρώπους

Χάρη στη γενναιόδωρη προσφορά της, η ψυχή της Άντελιν συνεχίζει να αγγίζει ζωές και να φέρνει οικογένειες κοντά

Κλέλια Γιαρίμογλου

Όταν η 20χρονη Adelyn Miller έφυγε από τη ζωή το 2023, η καρδιά, το ήπαρ, οι πνεύμονες κι ένας από τους νεφρούς της έδωσαν ζωή σε πέντε ανθρώπους. Η γενναιοδωρία της, η αγάπη της για τους άλλους και η επιθυμία της να βοηθάει, συνεχίζουν να ζουν μέσα από τις ζωές που άλλαξαν με τη δωρεά των οργάνων της.

«Μου λείπει απλώς να μιλάω μαζί της», λέει η Vicki Wichmann Miller, μητέρα της Adelyn. Η οικογένεια της Adelyn θυμάται το θάρρος της, την αγάπη της και το χιούμορ της. Η Adelyn ήταν 20 ετών όταν τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο. Λίγες ημέρες αργότερα πέθανε λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας.

