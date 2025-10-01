Τι είναι το σύνδρομο Tourette από το οποίο πάσχει ο Ρόμπι Γουίλιαμς – Η ειδικός εξηγεί

Ο παγκοσμίου φήμης τραγουδιστής, Ρόμπι Γουίλιαμς, αποκάλυψε πρόσφατα ότι πάσχει από το σύνδρομο Tourette, ένα γεγονός το οποίο πυροδοτεί τον φόβο του να εμφανιστεί σε περιοδείες. Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στη δυσκολία που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του, καθώς και το πώς εκδηλώνονται οι «παρεμβατικές σκέψεις». Τι είναι όμως, το σύνδρομο Tourette και τα λεγόμενα τικς που το χαρακτηρίζουν; Η κυρία Άρτεμις Γκίκα, Παιδονευρολόγος, Επιστημονική Συνεργάτις Τμήματος Παιδονευρολογίας Παίδων ΜΗΤΕΡΑ δίνει όλες τις απαντήσεις.Τα τικς είναι απότομες, επαναλαμβανόμενες, άρρυθμες, στερεότυπες κινήσεις ή/και ήχοι, τα οποία διακρίνονται σε κινητικά και φωνητικά, απλά και σύνθετα. Τα απλά τικς είναι σύντομα σε διάρκεια και, συνήθως, περιλαμβάνουν μία μόνο ομάδα μυών. Τα σύνθετα τικς έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και περιλαμβάνουν συνδυασμό κινήσεων, οι οποίες συχνά δίνουν την εντύπωση ότι έχουν συγκεκριμένο σκοπό. Παρόλο που υπάρχει μεγάλη ποικιλία διαφορετικών τικς, κάποια παραδείγματα είναι τα εξής:Διαβάστε περισσότερα στο