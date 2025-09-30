Επί 20 χρόνια του έλεγαν ότι έχει κατάθλιψη και είναι υποχόνδριος – Έφτασε 35 ετών για να ανακαλύψει από ποια νόσο έπασχε
Ο Frédéric Roscop πέρασε δεκαετίες με λάθος διαγνώσεις μέχρι να ανακαλύψει ότι είχε τη νόσο Lyme. Αυτή είναι η προσωπική του ιστορία, από τα πρώτα συμπτώματα μέχρι την σωστή διάγνωση, τις θεραπείες και την πορεία προς την ανάρρωση
Ο Frédéric Roscop, 49 ετών σήμερα, πέρασε μια δύσκολη παιδική και εφηβική ηλικία και έναν διαγνωστικό μαραθώνιο μέχρι να διαπιστωθεί ότι πάσχει από τη νόσο Lyme. Παρότι μολύνθηκε όταν ήταν μόλις 5 ετών, η διάγνωση έγινε μόνο στα μέσα της τρίτης δεκαετίας της ζωής του και μάλιστα τυχαία με αφορμή μια άλλη διάγνωση της νόσου.
«Ως παιδί, μεγάλωσα στη γαλλική ύπαιθρο στη Δορδόνη. Από περίπου πέντε ετών, βοηθούσα τους ντόπιους αγρότες μαζεύοντας αυγά και βοσκώντας τις αγελάδες στα χωράφια. Ήμουν επίσης φυσικά περίεργος και περιπετειώδης και πήγαινα εξερευνώντας μέσα στους θάμνους» θυμάται, εξιστορώντας τη ζωή του στον Indepedant.
Τότε ήταν που τον τσίμπησε ένα τσιμπούρι: «Συχνά κατέληγα καλυμμένος με τσιμπούρια και μια ηλικιωμένη κυρία στο αγρόκτημα με έβαζε σε μια σιδερένια μπανιέρα και τα απομάκρυνε με μια βούρτσα. Αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος για να τα αφαιρέσεις. Συχνά χορηγείται αγωγή με αντιβιοτικά» αναφέρει.
