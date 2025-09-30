Είστε πάνω από 60; Ανακτήστε τη χαμένη σας ευεξία σε λιγότερο από 3 χρόνια – Με αυτό το πλάνο

Ποτέ δεν είναι αργά, λένε, να ξεκινήσουμε ένα νέο χόμπι ή και κάτι ακόμα πιο δύσκολο, όπως το να γράψουμε ένα βιβλίο ή να ανοίξουμε μια επιχείρηση – ακόμα κι αν πια η νεανικότητά μας έχει παρέλθει. Η επιστήμη φαίνεται πως συμφωνεί με αυτό το πνεύμα όσον αφορά την υγεία, δίνοντας μια δεύτερη ελπίδα για αναγέννηση.Μια νέα καναδική μελέτη στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στουςκαι σε όσους τους φροντίζουν:. Σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τορόντο, σχεδόν 1 στους 4 ηλικιωμένους 60 ετών και άνω που ανέφεραν μειωμένη ευημερία στην αρχή μιας εθνικής μελέτης – λόγω πόνου, προβλημάτων υγείας, κακής διάθεσης ή απομόνωσης –«Δεν πρόκειται απλώς για μια ιστορία ανθεκτικότητας – είναι ένας οδικός χάρτης για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερους ηλικιωμένους να αναρρώσουν και να ευημερήσουν», τονίζει η πρώτη συγγραφέας, Δρ Mabel Ho, πρόσφατη απόφοιτος διδακτορικού προγράμματος στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Factor-Inwentash (FIFSW) του Πανεπιστημίου του Τορόντο και στο Ινστιτούτο Life Course and Aging. «Τα ευρήματά μας υπογραμμίζουνΔιαβάστε περισσότερα στο