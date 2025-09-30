Μαθήματα μακροζωίας από την υπεραιωνόβια Maria Branyas Morera – Έζησε 117 χρόνια γεμάτα υγεία
Η μελέτη της γηραιότερης γυναίκας στον κόσμο αποκαλύπτει τα μυστικά που προστατεύουν το σώμα και τον εγκέφαλο από ασθένειες, ακόμη και μετά από περισσότερο από έναν αιώνα ζωής
Τι συμβαίνει στο μυαλό και το σώμα ενός υπεραιωνόβιου ανθρώπου καθώς γερνάει; Απ’ ότι φαίνεται, η φθορά που φανταζόμαστε δεν είναι δεδομένη και οφείλεται τόσο στη γενετική όσο και στον τρόπο ζωής.
Σύμφωνα με την πιο εμπεριστατωμένη μελέτη μέχρι σήμερα στη βιολογία ενός υπεραιωνόβιου ανθρώπου, διαπιστώθηκε ότι ακόμη και σε πολύ προχωρημένη ηλικία ο εγκέφαλος δεν παρουσιάζει απαραίτητα δυσλειτουργίες. Αυτό συμβαίνει ότι δεν εμφανίζονται οι συνήθεις νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπως η άνοια.
Οι ερευνητές από την Ισπανία που εκπόνησαν τη μελέτη εστίασαν στην διερεύνηση ενός και μόνο οργανισμού: της Maria Branyas Morera, η οποία ήταν η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο πριν πεθάνει σε ηλικία 117 ετών πέρυσι. Αυτό που παρατήρησαν ήταν ότι, ενώ το σώμα της έδειχνε σαφή σημάδια ακραίας γήρανσης, μια σειρά βιολογικών παραγόντων την προστάτευαν από τις ασθένειες που συνήθως ταλαιπωρούν τα τελευταία χρόνια της ζωής των ηλικιωμένων.
