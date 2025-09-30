Νοσοκομεία: Νέα εποχή στα ιατρικά ραντεβού – Τι αλλάζει από αύριο
Νοσοκομεία: Νέα εποχή στα ιατρικά ραντεβού – Τι αλλάζει από αύριο
Από την 1η Οκτωβρίου όλα τα δημόσια νοσοκομεία εντάσσονται στο ενοποιημένο σύστημα ψηφιακών ραντεβού του ΕΣΥ που περιλαμβάνει τρεις εύκολους και γρήγορους τρόπους για προγραμματισμό επίσκεψης σε γιατρό
Σε μια νέα πραγματικότητα μπαίνει από αύριο, 1η Οκτωβρίου, το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), με την υπηρεσία των ψηφιακών ραντεβού να το αναβαθμίζει συνολικά. Μετά την πιλοτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών ραντεβού στο νοσοκομείο ΚΑΤ, εντάσσονται όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα στο ενοποιημένο σύστημα που ήδη εξυπηρετεί τους πολίτες για γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Από τη νέα μεταρρύθμιση αναμένεται εκτός από μεγάλη διευκόλυνση των πολιτών και αύξηση κατά 330.000 των εξυπηρετούμενων στα νοσοκομεία τον μήνα.
Τι αλλάζει από αύριο για τους πολίτες; Θα μπορούν να προγραμματίζουν ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των νοσοκομείων περισσότερο εύκολα και γρήγορα μέσω τριών τρόπων: Της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής «1566» καθώς και του myhealthapp.
