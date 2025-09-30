Γιατί δεν αδειάζει από ράντζα το Αττικό νοσοκομείο

Πρόβλημα δίχως λύση μοιάζουν ταστο, το οποίο σε κάθε εφημερία … βγάζει κλίνες στο διάδρομο. Έτσι και μετά την προχθεσινή εφημερία της 28ης Σεπτεμβρίου χρειάστηκαν νοσηλεία σε ράντζα, με τους εργαζομένους να καταγγέλλουν ότι καταρρίφθηκε κάθε προηγούμενο «ρεκόρ».Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου «Αττικόν», στην εφημερία που είχε το νοσηλευτικό ίδρυμα προχθές έγιναν περίπου. Οι 152 νοσηλεύονταν έως και χθες το βράδυ σε επικουρικές κλίνες στο διάδρομο. Δηλαδή οι. Μάλιστα, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, στις τέσσερις τελευταίες εφημερίες, σε ράντζα νοσηλεύτηκαν 500 ασθενείς.Διαβάστε περισσότερα στο