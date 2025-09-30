Γιατί δεν αδειάζει από ράντζα το Αττικό νοσοκομείο
ΕΣΥ Νοσοκομείο Αττικόν

Γιατί δεν αδειάζει από ράντζα το Αττικό νοσοκομείο

Μετά την εφημερία της 28ης Σεπτεμβρίου χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε ράντζα 152 ασθενείς - Συνολικά έγιναν περίπου 200 εισαγωγές, με το 75% των ασθενών να καταλήγει σε επικουρικές κλίνες

Γιατί δεν αδειάζει από ράντζα το Αττικό νοσοκομείο
Πρόβλημα δίχως λύση μοιάζουν τα ράντζα στο νοσοκομείο «Αττικόν», το οποίο σε κάθε εφημερία … βγάζει κλίνες στο διάδρομο. Έτσι και μετά την προχθεσινή εφημερία της 28ης Σεπτεμβρίου χρειάστηκαν νοσηλεία σε ράντζα 152 ασθενείς, με τους εργαζομένους να καταγγέλλουν ότι καταρρίφθηκε κάθε προηγούμενο «ρεκόρ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου «Αττικόν», στην εφημερία που είχε το νοσηλευτικό ίδρυμα προχθές έγιναν περίπου 200 εισαγωγές ασθενών. Οι 152 νοσηλεύονταν έως και χθες το βράδυ σε επικουρικές κλίνες στο διάδρομο. Δηλαδή οι τρεις στους τέσσερις ασθενείς. Μάλιστα, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, στις τέσσερις τελευταίες εφημερίες, σε ράντζα νοσηλεύτηκαν 500 ασθενείς.

