Καρκίνος: Αναμένεται αύξηση 61% στα περιστατικά έως το 2050 – Οι παράγοντες κινδύνου

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Lancet, ο αριθμός νέων κρουσμάτων καρκίνου παγκοσμίως προβλέπεται να αυξηθεί κατά 61% έως το 2050