Υπουργείο Υγείας: Ετοιμάζει σχέδιο διατροφικής «εξυγίανσης» για τους πολίτες – Με ποια τρόφιμα ξεκινά

Στη διαμόρφωση εθνικών διατροφικών συστάσεων προχωρά η Εθνική Επιτροπή Διατροφής, με σκοπό την επικαιροποίηση των «κανόνων» διατροφής. Παράλληλα με πολυεπίπεδες δράσεις, που αφορούν τόσο την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας όσο και της παχυσαρκίας ενηλίκων, η ειδική Επιτροπή που συστάθηκε πριν από περίπου ενάμιση χρόνο στο πλαίσιο της προσπάθειας που επιχειρεί το Υπουργείο Υγείας να μειωθούν τα ποσοστά παχυσαρκίας στη χώρα μας, εργάζεται άοκνα για να καθορίσει τους νέους οδηγούς διατροφής.



Πόσες μερίδες λαχανικών ενδείκνυνται την ημέρα για μια ισορροπημένη διατροφή; Πόσα φρούτα πρέπει να τρώμε; Ισχύουν όσα γνωρίζουμε για την κατανάλωση κόκκινου κρέατος; Όπως προκύπτει από πληροφορίες της Επιτροπής, τα επιστημονικά δεδομένα για τις διάφορες κατηγορίες τροφίμων έχουν αλλάξει σε σχέση με το 2014 που διαμορφώθηκαν οι τελευταίες εθνικές διατροφικές συστάσεις.



