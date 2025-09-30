Τι να τρώτε για να μη χάσετε ούτε ένα δόντι – Και να αποφύγετε την ουλίτιδα
Τι να τρώτε για να μη χάσετε ούτε ένα δόντι – Και να αποφύγετε την ουλίτιδα

Πώς η επιλογή τροφών επηρεάζει την υγεία των ούλων και την αντοχή των δοντιών - Τι διαπιστώνει νέα έρευνα

Τι να τρώτε για να μη χάσετε ούτε ένα δόντι – Και να αποφύγετε την ουλίτιδα
Η υγιεινή διατροφή δεν επηρεάζει μόνο την καρδιά ή το βάρος σας – μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο και στην υγεία των ούλων σας. Νέα έρευνα δείχνει ότι μία διατροφή κοντά στη μεσογειακή μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή και τον κίνδυνο περιοδοντικής νόσου, βοηθώντας σας να διατηρήσετε τα δόντια σας γερά για μεγαλύτερο διάστημα.

Η μελέτη αξιολόγησε 200 ασθενείς που συμμετείχαν στο King’s College London Oral, Dental and Craniofacial Biobank, με οδοντιατρικές εξετάσεις, λήψη δειγμάτων αίματος και ερωτηματολόγια σχετικά με τη διατροφή τους. Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου στο Journal of Periodontology, δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες που δεν ακολουθούσαν μια μεσογειακού τύπου διατροφή εμφάνιζαν πιο σοβαρή περιοδοντική νόσο, ειδικά αν κατανάλωναν συχνά κόκκινο κρέας.

