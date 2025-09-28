Η ζωή μετά το έμφραγμα: Τι αλλάζει και πώς να προστατεύσετε την καρδιά σας

Καρδιολόγος

*Γράφει ο Δημήτρης Ρίχτερ, MD, FESC, FAHA,, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΚΑΡ.Ο κύριος Γ. πέρασε μία πολύ δύσκολη ημέρα. Η επιχείρηση αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Είναι 55 ετών, καπνιστής, δεν έχει πολύ καλές σχέσεις με τους γιατρούς και εκτός από το έντονο άγχος του αισθάνεται πολύ καλά. Έφαγε αρκετά το βράδυ, κάπνισε λίγο παραπάνω, τσακώθηκε με τη γυναίκα του για κάτι ανούσιο και έπεσε για ύπνο. Ένας δυνατός πόνος τον ξυπνάει όμως τα ξημερώματα. Ξεκινάει από το στήθος και επεκτείνεται στο λαιμό σαν ένα χέρι που τον σφίγγει δυνατά και δεν τον αφήνει να ανασάνει. Λίγο τα όσα έχει διαβάσει στις εφημερίδες, λίγο οι περιγραφές φίλων του τον κάνουν να καταλάβει ότι είναι πιθανό να έπαθε έμφραγμα. Η πορεία γνωστή. Τηλέφωνο στο 166, ασθενοφόρο, μονάδα εντατικής φροντίδας, αιμοδυναμικό εργαστήριο και 5 μέρες μετά οι γιατροί του λένε ότι είναι έτοιμος να πάει σπίτι.Η επεμβατική θεραπεία του εμφράγματος έχει σήμερα καθιερωθεί και όλα τα μεγάλα εμφράγματα (STEMI) πάνε άμεσα για αγγειοπλαστική σε όλα τα μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία του λεκανοπεδίου καθώς και σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Όμως η αγγειοπλαστική σώζει εκείνη την ώρα καρδιακό μυ αλλά η συνέχεια εξαρτάται από τη φαρμακευτική θεραπεία και τις αλλαγές του τρόπου ζωής μας.Διαβάστε περισσότερα στο