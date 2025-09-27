Μεγάλη απειλή ο RSV για τα βρέφη – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί
Μεγάλη απειλή ο RSV για τα βρέφη – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για τους κινδύνους του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), ο οποίος μολύνει σχεδόν όλα τα μικρά παιδιά πριν από τα δύο τους χρόνια
«Μικροί πνεύμονες, μεγάλοι κίνδυνοι». Με αυτό τον τίτλο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ενημερώνει γονείς μικρών παιδιών για την απειλή του RSV (αναπνευστικού συγκυτιακού ιού) στα 5λεπτα βίντεο που δημοσιεύει σε σχέση με θέματα Δημόσιας Υγείας.
Σύμφωνα με όσα επισημαίνει ειδικός του ΠΟΥ, ο RSV είναι ένας ιδιαίτερα μεταδοτικός ιός, που εξαπλώνεται μέσω φταρνίσματος, βήχα, ακόμα και επαφής με μολυσμένες επιφάνειες.
