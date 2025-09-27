Μεγάλη απειλή ο RSV για τα βρέφη – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί
YGEIAMOU.GR
Ιός RSV Λοιμώξεις Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)

Μεγάλη απειλή ο RSV για τα βρέφη – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για τους κινδύνους του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), ο οποίος μολύνει σχεδόν όλα τα μικρά παιδιά πριν από τα δύο τους χρόνια

Μεγάλη απειλή ο RSV για τα βρέφη – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
«Μικροί πνεύμονες, μεγάλοι κίνδυνοι». Με αυτό τον τίτλο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ενημερώνει γονείς μικρών παιδιών για την απειλή του RSV (αναπνευστικού συγκυτιακού ιού) στα 5λεπτα βίντεο που δημοσιεύει σε σχέση με θέματα Δημόσιας Υγείας.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει ειδικός του ΠΟΥ, ο RSV είναι ένας ιδιαίτερα μεταδοτικός ιός, που εξαπλώνεται μέσω φταρνίσματος, βήχα, ακόμα και επαφής με μολυσμένες επιφάνειες.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης