Αυτοί είναι οι λόγοι που σας «κρύβει» ο σύντροφός σας από τον κύκλο του – Πώς να το χειριστείτε

Η πρακτική του stashing αφορά μια κατάσταση όπου ο ένας σύντροφος αποφεύγει ενεργά να παρουσιάσει τον άλλο σύντροφο στον κοινωνικό του κύκλο, τον κρατά μακριά από δημόσιες εμφανίσεις και μάλιστα κρύβει εντελώς τη σχέση. Αν και αυτή η συμπεριφορά μπορεί να είναι οδυνηρή ή να προκαλεί σύγχυση, σύμφωνα με την κλινική ψυχολόγο Katarina Vuković, η ψυχολογία προσφέρει πληροφορίες για το γιατί συμβαίνει και πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα σημάδια.Η έννοια του stashingΌπως εξηγεί η ειδικός, η συμπεριφορά αυτή είναι σκόπιμη. «Δεν ξέχασε απλώς να σας συστήσει στους γονείς του ή στους φίλους του, αλλά για ένα συνεπές μοτίβο μυστικότητας που μπορεί να κάνει τον κρυμμένο σύντροφο να αισθάνεται αόρατος» εξηγεί. Από ψυχολογική άποψη, το «κρύψιμο» συχνά αντανακλά υποκείμενα προβλήματα μέσα στη σχέση ή τις προσωπικές ανασφάλειες του συντρόφου που δεν επιθυμεί να ανακοινώσει τη σχέση.Διαβάστε περισσότερα στο