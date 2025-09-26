Ρομποτική μαστεκτομή: Η επανάσταση στη χειρουργική μαστού – Τα πλεονεκτήματα για την ασθενή

Η ρομποτική μαστεκτομή θεωρείται ελάχιστα επεμβατική χειρουργική και πρόκειται για την πιο σύγχρονη, καινοτόμο και state-of-the-art τεχνολογία αιχμής, προσφέροντας αυξημένη ακρίβεια, λιγότερη απώλεια αίματος και ταχύτερη ανάρρωση για τις ασθενείς.Πώς λειτουργεί η ρομποτική χειρουργική μαστού;Με την τεχνική αυτή, οι χειρουργοί μαστού, με τις κινήσεις του καρπού που πραγματοποιούνται από τη χειρουργική κονσόλα, πετυχαίνουν τη μέγιστη ακρίβεια στις κινήσεις του ρομπότ. Το ρομπότ δεν δρα αυτόνομα, αλλά ο χειρουργός από την κονσόλα χειρίζεται τα εργαλεία. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι η μέγιστη μεγέθυνση του χειρουργικού πεδίου μέσα από μία μικροσκοπική τομή που δεν μπορούμε να έχουμε αντίστοιχα στο ανοιχτό χειρουργείο υποδόριας μαστεκτομής με μικρή τομή. Σε μικρού και μεσαίου μεγέθους μαστούς, η μαστεκτομή μπορεί να γίνει ρομποτικά, ρομποτική μαστεκτομή με χρήση του Ρομπότ Da Vinci εκτελώντας πολύπλοκες επεμβάσεις με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο. Επίσης, η μαστεκτομή μπορεί να γίνει και ενδοσκοπικά. Και στις δύο περιπτώσεις, η γυναίκα δεν έχει ουλές πάνω στο μαστό, γίνεται άμεση αποκατάσταση με ενθέματα στο ίδιο χειρουργείο ταυτόχρονα και διατηρείται η θηλή, εφόσον είναι αρνητική η ταχεία βιοψία οπισθοθηλαία για κακοήθεια.Διαβάστε περισσότερα στο