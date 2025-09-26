Πρωινά ούρα: Τι αποκαλύπτει το χρώμα τους για την υγεία και την ψυχική μας διάθεση

Τα πρωινά ούρα είναι ένας εύκολος και πρακτικός τρόπος να ελέγξετε πόσο ενυδατωμένοι είστε: Αραιά και ανοιχτόχρωμα ούρα ισοδυναμούν με επαρκή ενυδάτωση, ενώ τα πιο σκουρόχρωμα ούρα αποτελούν ένα σαφές σημάδι ότι ο οργανισμός χρειάζεται περισσότερα υγρά. Μια νέα μελέτη ισχυρίζεται τώρα ότι το χρώμα των πρωινών ούρων μπορεί να δώσει κι άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση του οργανισμού σας, όπως για παράδειγμα πώς το σώμα σας διαχειρίζεται το άγχος.Η μελέτη: Άγχος, ενυδάτωση και κορτιζόληΣε ένα ελεγχόμενο πείραμα του Πανεπιστημίου John Moores του Λίβερπουλ, 32 υγιείς ενήλικες ηλικίας 18-35 ετών ολοκλήρωσαν μια αγχωτική εργαστηριακή δοκιμασία που μιμούνταν μια συνέντευξη για δουλειά: Οι συμμετέχοντες ετοίμασαν μια αυτοσχέδια ομιλία και έλυσαν μαθηματικά προβλήματα μπροστά σε κριτές — μια καθιερωμένη μέθοδος μέτρησης του στρες.Διαβάστε περισσότερα στο