Μεσοθηλίωμα: Ευαισθητοποίηση για μια σπάνια, αλλά πολύ σοβαρή μορφή καρκίνου

Η Παγκόσμια Ημέρα Μεσοθηλιώματος, που τιμάται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου, μας υπενθυμίζει την ανάγκη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από μια σπάνια αλλά ιδιαίτερα σοβαρή μορφή καρκίνου.Το μεσοθηλίωμα είναι ένας καρκίνος που αναπτύσσεται στο λεπτό περίβλημα που καλύπτει τα όργανα του θώρακα και της κοιλιάς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οφείλεται στην εισπνοή ινών αμιάντου, ενός υλικού που χρησιμοποιήθηκε σε οικοδομές, στην ναυτιλία και πολλές βιομηχανίες λόγω της αντοχής του στη θερμότητα και τη φωτιά. Παρά τη σπανιότητα του, είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος που οφείλεται σε επαγγελματική έκθεση στην Ευρώπη. Η ασθένεια εμφανίζεται συνήθως πολλά χρόνια μετά την επαγγελματική ή περιβαλλοντική έκθεση σε αμίαντο, συχνά 20–50 χρόνια αργότερα. Αυτό καθιστά δύσκολη την έγκαιρη διάγνωση ακόμα και επί γνωστής έκθεσης. Τα πιο συχνά συμπτώματα περιλαμβάνουν δύσπνοια ή/και πόνο στο στήθος που συνοδεύονται συνήθως από παθολογική συλλογή υγρού στη θωρακική κοιλότητα.Διαβάστε περισσότερα στο