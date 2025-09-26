Πόσο επικίνδυνες είναι οι σκόνες πρωτεΐνης για τους εφήβους; Η ειδικός ξεκαθαρίζει το τοπίο
Με τις σκόνες πρωτεΐνης να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο – όχι μόνο από αθλητές, αλλά και από εφήβους και νεαρούς ενήλικες - εγείρονται τα εξής ερωτήματα: Πόσο αναγκαίες είναι; Και τι πρέπει να γνωρίζουμε για την ασφαλή κατανάλωσή τους; Η ειδικός εξηγεί
*Γράφει η φαρμακοποιός, Ειρήνη Μιχοπούλου
Οι σκόνες πρωτεΐνης, που περιέχουν πρωτεΐνη ορού γάλακτος ή φυτικής προέλευσης, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο – όχι μόνο από αθλητές, αλλά και από εφήβους και νεαρούς ενήλικες που αθλούνται και θέλουν να ενισχύσουν τη μυϊκή τους μάζα και την αποκατάσταση μετά την άσκηση.
Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη πρωτεΐνης για τον γενικό πληθυσμό είναι 0,8 γρ./κιλό σωματικού βάρους, ενώ για τους αθλητές φτάνει τα 1,2–2 γρ./κιλό. Για την πλειονότητα των εφήβων αθλητών ισχύουν οι ίδιες συστάσεις με τους ενήλικες. Ιδανικά, αυτή η ποσότητα θα πρέπει να καλύπτεται μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής πλούσιας σε τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, όπως κρέας, όσπρια, αυγά και γαλακτοκομικά. Η Αμερικανική Εταιρεία Παιδιατρικής τονίζει ότι τα συμπληρώματα πρωτεΐνης δεν είναι απαραίτητα για εφήβους που τρέφονται σωστά, ακόμη κι αν αθλούνται.
