Πόσο επικίνδυνες είναι οι σκόνες πρωτεΐνης για τους εφήβους; Η ειδικός ξεκαθαρίζει το τοπίο
Πρωτεΐνη Συμπληρώματα

Με τις σκόνες πρωτεΐνης να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο – όχι μόνο από αθλητές, αλλά και από εφήβους και νεαρούς ενήλικες - εγείρονται τα εξής ερωτήματα: Πόσο αναγκαίες είναι; Και τι πρέπει να γνωρίζουμε για την ασφαλή κατανάλωσή τους; Η ειδικός εξηγεί

*Γράφει η φαρμακοποιός, Ειρήνη Μιχοπούλου

Οι σκόνες πρωτεΐνης, που περιέχουν πρωτεΐνη ορού γάλακτος ή φυτικής προέλευσης, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο – όχι μόνο από αθλητές, αλλά και από εφήβους και νεαρούς ενήλικες που αθλούνται και θέλουν να ενισχύσουν τη μυϊκή τους μάζα και την αποκατάσταση μετά την άσκηση.

Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη πρωτεΐνης για τον γενικό πληθυσμό είναι 0,8 γρ./κιλό σωματικού βάρους, ενώ για τους αθλητές φτάνει τα 1,2–2 γρ./κιλό. Για την πλειονότητα των εφήβων αθλητών ισχύουν οι ίδιες συστάσεις με τους ενήλικες. Ιδανικά, αυτή η ποσότητα θα πρέπει να καλύπτεται μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής πλούσιας σε τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, όπως κρέας, όσπρια, αυγά και γαλακτοκομικά. Η Αμερικανική Εταιρεία Παιδιατρικής τονίζει ότι τα συμπληρώματα πρωτεΐνης δεν είναι απαραίτητα για εφήβους που τρέφονται σωστά, ακόμη κι αν αθλούνται.

