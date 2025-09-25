Απώλεια βάρους: Πόσο αποτελεσματική είναι η σεμαγλουτίδη σε χάπι αντί για ενέσεις – Μελέτη απαντά
Απώλεια βάρους: Πόσο αποτελεσματική είναι η σεμαγλουτίδη σε χάπι αντί για ενέσεις – Μελέτη απαντά
Ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα νεότερης μελέτης που συμπέρανε σημαντική απώλεια βάρους, μετά την χορήγηση σεμαγλουτίδης σε μορφή χαπιού
Η αύξηση των ποσοστών παχυσαρκίας παγκοσμίως συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακές παθήσεις. Γι’ αυτό και η επιστημονική κοινότητα έχει στρέψει το βλέμμα της στα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, που όλο και βελτιώνονται. Αυτές οι αγωγές αποτελούν συμπλήρωμα στην προσπάθεια απώλειας βάρους με διατροφή και σωματική άσκηση, καθώς ένα μεγάλο μέρος της απώλειας βάρους προέρχεται από την άλιπη μάζα, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει απώλεια οστικής και μυϊκής μάζας.
Μέχρι στιγμής, η σεμαγλουτίδη σε μορφή ένεσης, ένας αγωνιστής του υποδοχέα GLP-1, είναι μια αποτελεσματική -και δημοφιλής- επιλογή που για τη διαχείριση του βάρους. Όμως, μια νεότερη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine, βάζει στην εξίσωση και την χορήγησή της σε μορφή χαπιού, σε μικρότερη μάλιστα δόση σε σχέση με προηγούμενες μελέτες.
