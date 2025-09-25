Βουβωνοκήλη: Πώς αντιμετωπίζεται η συνηθέστερη μορφή κήλης στους άνδρες
YGEIAMOU.GR
Βουβωνοκήλη Κήλες κοιλιακού τοιχώματος Φώτης Αρχοντοβασίλης

Βουβωνοκήλη: Πώς αντιμετωπίζεται η συνηθέστερη μορφή κήλης στους άνδρες

Ποιοι είναι οι τύποι της βουβωνοκήλης και ποια η θεραπευτική τους αντιμετώπιση; Εξηγεί ο κ. Φώτης Αρχοντοβασίλης MD, PHD, FEHS, Γενικός Χειρουργός, Master Surgeon of Excellence, Hernia Surgery and AWR (SRC certified), Διευθυντής ΣΤ' Χειρουργικής Κλινικής στο Metropolitan General

Βουβωνοκήλη: Πώς αντιμετωπίζεται η συνηθέστερη μορφή κήλης στους άνδρες
ygeiamou.gr team
Η βουβωνοκήλη είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους κήλης του κοιλιακού τοιχώματος, ειδικά στους άνδρες. Εμφανίζεται όταν κάποιο όργανο, συνηθέστερα έντερο, προεξέχει μέσα από ένα χάσμα που έχει δημιουργηθεί στους κοιλιακούς μύες στην περιοχή της βουβωνικής χώρας.

Αυτή η διόγκωση μπορεί να είναι επώδυνη, ιδιαίτερα όταν βήχετε, σκύβετε ή σηκώνετε βαριά αντικείμενα. Ποιοι είναι οι τύποι της βουβωνοκήλης; Ποια τα συμπτώματα και ποιοι οι παράγοντες κινδύνου;

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης