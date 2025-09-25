Βουβωνοκήλη: Πώς αντιμετωπίζεται η συνηθέστερη μορφή κήλης στους άνδρες
Βουβωνοκήλη: Πώς αντιμετωπίζεται η συνηθέστερη μορφή κήλης στους άνδρες
Ποιοι είναι οι τύποι της βουβωνοκήλης και ποια η θεραπευτική τους αντιμετώπιση; Εξηγεί ο κ. Φώτης Αρχοντοβασίλης MD, PHD, FEHS, Γενικός Χειρουργός, Master Surgeon of Excellence, Hernia Surgery and AWR (SRC certified), Διευθυντής ΣΤ' Χειρουργικής Κλινικής στο Metropolitan General
Η βουβωνοκήλη είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους κήλης του κοιλιακού τοιχώματος, ειδικά στους άνδρες. Εμφανίζεται όταν κάποιο όργανο, συνηθέστερα έντερο, προεξέχει μέσα από ένα χάσμα που έχει δημιουργηθεί στους κοιλιακούς μύες στην περιοχή της βουβωνικής χώρας.
Αυτή η διόγκωση μπορεί να είναι επώδυνη, ιδιαίτερα όταν βήχετε, σκύβετε ή σηκώνετε βαριά αντικείμενα. Ποιοι είναι οι τύποι της βουβωνοκήλης; Ποια τα συμπτώματα και ποιοι οι παράγοντες κινδύνου;
