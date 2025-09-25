Ποια είναι η 1η χώρα στον κόσμο που την επισκεπτόμαστε με συνταγή γιατρού; Η απάντηση θα σας εκπλήξει
Ένα ταξίδι σε αυτή τη χώρα με... ιατρικό παραπεμπτικό μπορεί να ανακουφίσει από το άγχος, να επαναφέρει την ισορροπία στην καθημερινότητα και να τονώσει τη διάθεση - Μια καινοτομία που προστίθεται στο πεδίο της φροντίδας της ψυχικής υγείας
Η καθημερινή πίεση και το άγχος που βαραίνουν τους ώμους του καθενός κάνουν συχνά την πραγματικότητα να μοιάζει ασφυκτική. Η σημασία της ψυχικής υγείας αναδεικνύεται ξανά και ξανά, μέσα από πλήθος συμβουλών για τη διαχείριση του στρες και την κατάκτηση της ηρεμίας. Στις πιο δύσκολες περιπτώσεις, η ψυχοθεραπεία και η φαρμακευτική αγωγή είναι πάντα διαθέσιμες, προσφέροντας την απαραίτητη στήριξη.
Ωστόσο, στο πεδίο της συμπληρωματικής φροντίδας, δίπλα στη φαρμακευτική ή την «πολιτιστική» συνταγογράφηση, έρχεται να προστεθεί μια καινοτομία: η συνταγογράφηση… χώρας. Και συγκεκριμένα, της Σουηδίας.
