Ποια είναι η 1η χώρα στον κόσμο που την επισκεπτόμαστε με συνταγή γιατρού; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

Ένα ταξίδι σε αυτή τη χώρα με... ιατρικό παραπεμπτικό μπορεί να ανακουφίσει από το άγχος, να επαναφέρει την ισορροπία στην καθημερινότητα και να τονώσει τη διάθεση - Μια καινοτομία που προστίθεται στο πεδίο της φροντίδας της ψυχικής υγείας