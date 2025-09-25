Τριχόπτωση: Δύο διατροφικές συνήθειες που αδυνατίζουν τα μαλλιά – Τι τα δυναμώνει

Η διατροφή μπορεί να αποδειχθεί ο καλύτερος σύμμαχος ή ο μεγαλύτερος εχθρός για την υγεία των μαλλιών μας, σύμφωνα με ανασκόπηση σχεδόν 20 μελετών - Ποιο είναι το «κλειδί» για την πρόληψη της τριχόπτωσης