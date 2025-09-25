Τριχόπτωση: Δύο διατροφικές συνήθειες που αδυνατίζουν τα μαλλιά – Τι τα δυναμώνει
Η διατροφή μπορεί να αποδειχθεί ο καλύτερος σύμμαχος ή ο μεγαλύτερος εχθρός για την υγεία των μαλλιών μας, σύμφωνα με ανασκόπηση σχεδόν 20 μελετών - Ποιο είναι το «κλειδί» για την πρόληψη της τριχόπτωσης

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η διατροφικές μας συνήθειες δεν επηρεάζουν μόνο το βάρος ή την καρδιά μας, αλλά και… τα μαλλιά μας. Νέα διεθνής ανασκόπηση σχεδόν 20 μελετών φέρνει στο φως μια ανησυχητική συσχέτιση: η συχνή κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών και αλκοόλ ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο τριχόπτωσης.

Στον αντίποδα, η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης D και σιδήρου φαίνεται να ενισχύει την ανάπτυξη της τρίχας.

