Κοκκύτης: Συναγερμός ΕΟΔΥ για την έξαρση των κρουσμάτων
Σχεδόν τα μισά κρούσματα από όσα έχουν καταγραφεί την τελευταία 20ετία στη χώρα μας, δηλώθηκαν την περυσινή χρονιά
Η μεγαλύτερη έξαρση του κοκκύτη τα τελευταία 20 χρόνια καταγράφηκε την περυσινή χρονιά, σημαίνοντας συναγερμό για τις υγειονομικές αρχές. Σύμφωνα με έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), τα έτη 2004-2024 καταγράφηκαν συνολικά στη χώρα μας 959 περιστατικά κοκκύτη, από τα οποία τα 440 σε μία χρονιά, το 2024.
Όπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία, κατά τα έτη 2021 και 2022 δηλώθηκαν αντίστοιχα κανένα και μόνο ένα κρούσμα κοκκύτη (αριθμοί που αποτελούν διαχρονικά τους χαμηλότερους δηλούμενων περιστατικών). Η υποδήλωση μπορεί να σχετίζεται με την πανδημία Covid-19. Αντίθετα, τo 2024 καταγράφηκε διαχρονικά η μεγαλύτερη έξαρση της νόσου με δήλωση 440 κρουσμάτων.
