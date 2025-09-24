«Ανοιχτά τηλέφωνα» και διαρκή επαγρύπνηση απαιτεί ο Άδωνις Γεωργιάδης από τους διοικητές των νοσοκομείων



«Δεν είμαστε σε μια δουλειά που δουλεύουμε 8ωρο», τόνισε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σήμερα στους νέους διοικητές των νοσοκομείων κατά την έναρξη της διήμερης συνάντησης που έχουν οι διοικήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για όλα τα θέματα των δημόσιων νοσοκομείων. Ο κ. Γεωργιάδης παρακάλεσε τους διοικητές να έχουν πάντα ανοιχτά τα κινητά τους και εξέπεμψε αυστηρά μηνύματα λέγοντας πως όποιος δεν κάνει τη δουλειά του θα αποχωρεί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι δεν διοικεί με τρόπο επιθετικό, δηλαδή εύκολα να διώχνει κόσμο, ωστόσο «αυτό δε σημαίνει ότι εάν χρειαστεί δεν παίρνω κεφάλια», όπως σημείωσε.



