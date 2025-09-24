Εξετάσεις δίχως τέλος για τους διοικητές των νοσοκομείων – Τι τους ζητά το Υπουργείο Υγείας

Σε διήμερο… εντατικών μαθημάτων καλεί η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας τους διοικητές και υποδιοικητές των δημόσιων νοσοκομείων σήμερα και αύριο. Τα νέα στελέχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) που πέρασαν ήδη ένα εξαντλητικό διάστημα μέχρι να διοριστούν, σχεδόν δύο ετών, με εξετάσεις γραπτές, πολύμηνη αναμονή και προφορικές συνεντεύξεις, βρίσκονται και πάλι στα… θρανία.

διήμερη συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών, με σκοπό τη συζήτηση καίριων θεμάτων των αλλά και ενημέρωση των διοικητών για τα ζητήματα που πρέπει να θέσουν σε προτεραιότητα.



Από σήμερα το πρωί όλοι οι διοικητές και οι υποδιοικητές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ), θα βρίσκονται στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης. Το πρωί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα πραγματοποιήσει δηλώσεις και θα ακολουθήσει η