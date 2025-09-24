Κατάθλιψη: Η δημοφιλής διατροφή που καταπολεμά τα συμπτώματα – Ποιοι ωφελούνται περισσότερο
Κατάθλιψη: Η δημοφιλής διατροφή που καταπολεμά τα συμπτώματα – Ποιοι ωφελούνται περισσότερο
Νέα μελέτη δείχνει ότι μια ιδιαίτερα δημοφιλής και πολυσυζητημένη διατροφή μπορεί να λειτουργήσει ως σύμμαχος στη μάχη με την κατάθλιψη, ειδικά των νέων
Είναι η διατροφή που έχει αποκτήσει μεγάλη δημοφιλία στα κοινωνικά δίκτυα και φαίνεται πως προσφέρει ακόμα ένα όφελος, εκτός από την απώλεια βάρους. Ο λόγος για την κετογονική δίαιτα, που σύμφωνα με νεότερη μελέτη μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης στους νέους.
Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη διατροφή, που περιλαμβάνει την χαμηλή πρόσληψη υδατανθράκων και υψηλή σε λιπαρά μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα της κατάθλιψης κατά περίπου 70% σε λιγότερο από τρεις μήνες – μειώνοντας τα συμπτώματα κατά 20% περισσότερο από τις τρέχουσες θεραπείες, όπως η ψυχοθεραπεία και η φαρμακευτική αγωγή. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Translational Psychiatry.
