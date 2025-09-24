Κατάθλιψη: Η δημοφιλής διατροφή που καταπολεμά τα συμπτώματα – Ποιοι ωφελούνται περισσότερο

Είναι η διατροφή που έχει αποκτήσει μεγάλη δημοφιλία στα κοινωνικά δίκτυα και φαίνεται πως προσφέρει ακόμα ένα όφελος, εκτός από την απώλεια βάρους. Ο λόγος για την κετογονική δίαιτα, που σύμφωνα με νεότερη μελέτη μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης στους νέους.

μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα της κατάθλιψης κατά περίπου 70% σε λιγότερο από τρεις μήνες – μειώνοντας τα συμπτώματα κατά 20% περισσότερο από τις τρέχουσες θεραπείες, όπως η ψυχοθεραπεία και η φαρμακευτική αγωγή. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Translational Psychiatry.



Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr